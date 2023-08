"Love Island": Liveshows! Das ändert sich in der neuen Staffel

Wie Sylvie Meis nun gegenüber "Promiflash" verrät, wird in dieser Staffel einiges anders: Die achte Staffel startet am 11. September mit einer Liveshow! Und dafür holt sich Sylvie prominente Unterstützung. "Ich werde die Liveshows auch nicht alleine machen. Ich werde eine Co-Moderations-Granate an meiner Seite haben", verrät die 45-Jährige. Wer an ihrer Seite stehen wird, dürfe sie allerdings noch nicht verraten. Doch die Co-Moderation beschränkt sich tatsächlich nur auf die Liveshow, wie sie weiter erzählt: "Die anderen Sendungen mache ich tatsächlich alleine, wie man es gewohnt ist".

Außerdem wird die neue "Love Island"-Staffel interaktiver gestaltet, wie der Sender in einer Pressemitteilung verrät: "Nach dem Motto 'Power to the Zuschauer' können die Zuschauer die Liebesgeschichte der Islander intensiver und interaktiver als je zuvor mitschreiben." Wir sind gespannt und freuen uns auf den 11. September!