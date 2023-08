Neue "Love Island"-Staffel: Der Starttermin steht fest!

Wie ein Video, welches auf dem offiziellen "Love Island"-Instagram-Account veröffentlicht wurde, wird jetzt der offizielle Starttermin für die achte Staffel bekannt gegeben: Am 11. September startet die RTLZWEI-Show in die nächste Runde. Wieder mit dabei: Sylvie Meis, die die Dating-Show bereits seit der sechsten Staffel moderiert. "Die Königsklasse des Datings ist zurück", sagt die 45-Jährige und spielt dabei höchstwahrscheinlich auf die Konkurrenz wie "Ex on the Beach" oder "Are You The One" an.

Auf welcher Insel die Singles in diesem Jahr ihre große Liebe suchen, wurde noch nicht verraten. "Love Island" wird ab dem 11. September täglich auf RTLZWEI laufen.