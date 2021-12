Luca Hänni & Christina Luft: Jetzt lassen sie die Bombe platzen

Für ihren Liebsten Luca Hänni wandert die hübsche Brünette dann, wenn alles soweit ist und sie ihr Traumhaus beziehen können, sogar in seine Heimat, die Schweiz, aus. Das muss Liebe sein! Doch bis dieser Tag endlich gekommen ist, dauert es wohl noch eine Weile. In ihrer Instagram-Story verrät Christina weiter: "Wir sind in der Planungsphase des Umbaus und das ganze wird sicher ein Jahr dauern". Schade, dann muss sich das "Let's Dance"-Traumpaar wohl noch ein wenig gedulden. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.

Ob die Fernbeziehung bis dahin weiterhin eine große Herausforderung für die beiden darstellt? Mehr dazu im Video: