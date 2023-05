Luca Hänni & Sylvie Meis: Erwischt! Dieses Foto sorgt für Furore!

"Schaut mal sexy den Eurovision Song Contest, sagten sie! Kein Problem! Also Sylvie Meis und ich sind richtig im Eurovision-Fieber", schreibt Luca Hänni nun zu einem seiner jüngsten Schnappschüsse via "Instagram". Sexy können die beiden offenbar, die zu Gast bei der "ESC"-Übertragung nach Deutschland bei Moderatorin Barbara Schöneberger in Liverpool waren. So werfen sich Sylvie und Luca auf ihrem gemeinsamen Sofaplatz ordentlich in Pose und sorgen damit bei ihren "Followern" für reichlich Herzklopfen! Unter dem Bild heißt es: "Uh hot ihr zwei Hübschen!" sowie "Sexy, Sexier, Luca". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ob wir die beiden in der nächsten Zeit wohl öfters zusammen zu Gesicht bekommen? Wir können gespannt sein ...