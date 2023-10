Luca & Christina Hänni nach den Flitterwochen: Jetzt soll jeder die Glücksnachricht erfahren

In der RTL-Sendung "Gala" sprechen Luca und Christina nun über ihr erstes Liebes-Bekenntnis: "Ich weiß noch, dass ich als Erstes gesagt habe, dass ich dich liebe.", erinnert sich Luca. "Das weiß ich noch, das war in Köln. Und in der Schweiz hast du mir dann ges… - was hast du mir in der Schweiz gesagt?" Daraufhin wollte Christina das Ding unter Dach und Fach bringen: "Ich habe ihn gefragt: 'Darf ich jetzt sagen, du bist mein Freund?'", erinnert sich die Tänzerin. "Ja, es war ein bisschen kitschig, aber wunderschön.", findet Luca.