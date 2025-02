Luna Schweiger: RTL-Bachelorette-Traum geplatzt! Das steckt dahinter

Auf RTL hätte die Männersuche nun in die heiße Phase gehen können, doch aus dem geplanten "Bachelorette"-Deal wurde nichts. Anfang Februar 2025 bestätigte Luna nur, dass sie aktuell nicht für RTL vor der Kamera steht, nun steht auch fest, woran es scheiterte.

So fand ein Treffen zwischen RTL und Luna Schweiger statt, an dessen Ende ein Führungszeugnis von ihr verlangt wurde. "Ich habe mich dann gefragt: wieso? Das meiste steht ja eh leider in der Presse. Mein Führungszeugnis ist clean. Ich werde keinen Mann entführen, nur vielleicht verführen!"