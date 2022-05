Madonna: Nackt-Skandal! Sie lässt fürs Geld die Hüllen fallen

Doch was ist der Hintergrund dieser mehr als skurrilen Aktion? Die Video-Kunst geht auf den NFT-Künstler Beeple zurück, der mit der Queen of Pop insgesamt 3 sogenannter NTF-Videos erschaffen hat. Dabei handelt es sich um einen "Non-Fungible Token", also digitale Kunst, die weder ersetzt noch kopiert werden kann. Diese drei Videos stehen nun zum Verkauf - und das für den guten Zweck. Denn der eher merkwürdige Inhalt der Videos hat für Sängerin Madonna und den Künstler Beeple eine tiefe Botschaft. Es geht um die Darstellung der Quelle des Lebens und der Kreativität. So erzählt Madonna in einem Interview: "Ich wollte das Konzept der Schöpfung untersuchen. Nicht nur, wie ein Kind durch die Vagina einer Frau zur Welt kommt, sondern auch wie Künstler ihre Werke gebären."

Eine ziemlich eigenwillige Aktion. Aber immerhin soll das Geld für gleich mehrere Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden, die sich für die Belange von in Not geratenen Frauen und ihren Kindern einsetzen.