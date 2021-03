Maite Kelly: Die Sängerin tritt das DSDS-Erbe von Dieter Bohlen an

Fest steht: Der Sender will das Format gründlich entstauben: "Mit einer komplett neuen Jury wird 'DSDS' frische Impulse setzen", begründet Geschäftsführer Henning Tewes das Ende der Ära Bohlen laut "Closer". Und stellt unmissverständlich klar, worum es in Wahrheit geht, und zwar "Millionen Zuschauer neu zu inspirieren und zu begeistern". Vor allem die Begeisterung blieb zuletzt mehr und mehr auf der Strecke, die Quoten sanken dramatisch. Hatte das Publikum sich womöglich sattgesehen am omnipotenten Sprücheklopfer? Immerhin war Bohlen in all der Zeit die einzige Konstante, während die übrigen Jury-Stühle regelmäßig umbesetzt wurden: In 18 Staffeln nahmen insgesamt 36 Kollegen neben Dieter Platz, die Auswahl tendierte mit den Jahren immer weiter weg von reinen Branchenexperten wie Musikproduzent Thomas M. Stein (72) oder Fachjournalistin Shona Fraser (45) – hin zu bekannten Show-Gesichtern wie Tänzerin Oana Nechiti (33) oder den Tokio-Hotel-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz (31), Schlager-Legenden wie Marianne Rosenberg (66) und Heino (82), Eurodance-Veteranen wie H.P. Baxxter (57) oder jungen YouTube-Stars wie Shirin David (25). Doch der um den Pop-Titan rotierende Mix war den Verantwortlichen wohl nicht mehr frisch genug. Neue Zugpferde sollen "DSDS" aus dem Quotentief hieven.