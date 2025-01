Maite Kelly & David Garrett: Liebesgeflüster! Hat es gefunkt?

Single oder vergeben? Seit Jahren schon lässt Maite Kelly die Welt darüber im Unklaren. Jetzt jedoch hat sie einen Song veröffentlicht, der Aufschluss darüber geben könnte, in wen die Sängerin heimlich verliebt sein könnte.

"Der Mann an der Geige" lautet der Titel der gefühlvollen Ballade. Darin beschreibt sie einen Geiger "mit langen blonden Haaren", dessen Melodien ihre Seele streichelten. Woher die Inspiration dafür kam, erzählte sie Florian Silbereisen (43): "In der Garderobe neben mir übte ein Geiger und spielte sich warm. Es hat mich sehr berührt und ich wusste gar nicht wohin mit der ganzen Gänsehaut." Für Maite ein Augenblick, der ihre Gefühlswelt durcheinander wirbelte: "Ich habe geklopft und ihm gesagt: 'Du musst aufhören, das macht so viel mit mir!'"