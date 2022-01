Manu & Konny Reimann: Harte Worte! "Weiß nicht, was ihn in dem Moment geritten hat"

Seit ihrem Umzug nach Hawaii gibt es für Konny und Manu keinen Stillstand - den kennt der TV-Auswanderer ja ohnehin nicht. Das nächste große Projekt? Ein Swimmingpool für ihre Paradise auf Hawaii. Dabei handelt es sich sogar um einen Wetteinsatz, den Konny seiner Manu bereits seit seinem 60. Geburtstag auf dem Hamburger Museumsschiff Cap San Diego, schuldig ist. Er wollte ihr nämlich damals nicht glauben, dass das Schiff zu seinem Geburtstag auch ablegen würde - was es dann aber doch tat. Und Wettschulden sind Ehrenschulden.

Doch die Umsetzungen gestaltet sich jetzt zum wahren Streitpotential. Konny nimmt die Dinge gerne lieber selbst in die Hand. Als er Manu dann in seinen Augen ungeschickt mit Blechstangen rumhantieren sah, platze es aus ihm heraus und er ging seine Frau im forschen Ton verbal an und rief aus: "Manu! Das ist Blech." und weiter in einem noch härteren Ton: "Manu, hör auf damit! Manu, das ist beschichtet. Wir sind hier auf Hawaii - wenn das abplatzt, ne, ist's das nachher, was anfängt zu rosten. Das ist kein Edelstahl." Sehr nett klang das in dieser Tonlage aber nicht.

Auch Manu war erst einmal überrascht und verriet: