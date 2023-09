Manuela & Konny Reimann: Süße Verkündung nach den Trennungsgerüchten

Mittlerweile ist das Paar wieder vereint. Erst kürzlich sind sie zusammen für Dreharbeiten an einen unbekannten Ort geflogen. Dort haben sie auch Konnys 68. Geburtstag verbracht. Zur Feier des Tages veröffentlichte Manu einen süßen Clip, in dem Konny eine 68 aus Luftballons in der Hand hält, und schrieb dazu: "Happy Birthday, mein Cowboy!" Auch von den Fans gab es zahlreichen Glückwünsche. Unter dem Post sammelten sich Kommentare wie "Alles Gute zum Geburtstag, lieber Konny! Und weiterhin viel Gesundheit und Lebensfreude", "Wirklich 68? Das glaubt man nicht" und "Bleib so jung und verrückt, wie du bist!"