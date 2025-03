Marc Eggers: Unmissverständliche Botschaft an Bill Kaulitz und Tränen wegen IHR

Seine Bühnenzeit in Show 5 nutzte Marc aber auch, um sich bei der "Let's Dance"-Familie zu bedanken: "Für mich ist das eine ganz besondere Reise. Ihr nehmt mich so auf, wie ich bin. Das ist das größte Geschenk. Danke, dass ihr so offen seid." Er betonte die Bedeutung der Diversität in der Show: "Jeder Mensch kann hier so sein, wie er so ist."