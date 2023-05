Marc Terenzi & Verena Kerth: Bestätigt sie damit ihre "Sommerhaus der Stars"-Teilnahme?

Werden auch bei Verena Kerth und Marc Terenzi im Sommerhaus die Masken fallen? Sie wären nicht das erste Paar, dessen Liebe den harten Umständen nicht standhalten kann - die Teilnahme kostete bereits einige Kandidaten ihr Liebes-Glück. Würden der Ex-Boyband-Star und die Moderatorin diese Risiko in Kauf nehmen? Wie "Bild" nun berichtete, anscheinend ja. Fans sind nach dieser Enthüllung neugierig, was dran ist an den Sommerhaus-Spekulationen und fragen die Blondine in einer Fragerunde auf Instagram prompt, wie es gerade im Sommerhaus ist. Darauf postet die 41-Jährige nur ein Bild von einer Portion Mozzarella-Sticks auf ihrem Teller und schreibt: "Gibt gerade lecker Essen".

Ob sie sich dieses Mahl tatsächlich im Sommerhaus der Stars zubereitet hat ist fraglich. Immerhin müssen die Promis vor Ort auf ihre Smartphones verzichten. Dennoch scheint sich die Moderatorin nicht genauer zu einer Teilnahmen an dem RTL-Format äußern zu wollen. Denn ein klares "Nein" zu einem Einzug ins Sommerhaus ist dieser Post ebenfalls nicht.

Ob die Liebe von Marc Terenzi & Verena Kerth dem Sommerhaus standhalten würde? Welche Promis sich nach ihrer Teilnahme bereits trennten, erfährst du im Video: