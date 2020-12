Mittlerweile haben die beiden Brüder ihre Differenzen bei Seite gelegt und sich wieder zusammengerauft. Trotz Corona-Pandemie tüfteln Matthias und Simon Classen schon jetzt an einem neuen Business-Plan, den sie nach Corona in die Tat umsetzen wollen. Diesmal wollen die beiden Jungunternehmer in die Tourismusbranche einsteigen. Doch für Familie Classen ist Langeweile ein Fremdwort: Camping mit Glamourfaktor ist das Stichwort! Statt in ein klassisches Hotel wollen die beiden abenteuerlustigen Brüder in eine luxuriöse Glamping-Anlage investieren. Begleitet von "Goodbye Deutschland" holen sich Matthias Classen und Simon Inspiration bei einem Freund, der genau so eine Anlage in den Hügeln von Malibu betreibt. Die Idee ist finanziell äußerst lukrativ und könnte die beiden aus der schweren Krise führen. Für eine Nacht in der Glamping-Anlage blättern die Gäste nämlich sage und schreibe 900 Dollar auf den Tisch! Doch um ihr Ziel zu erreichen, müssen die beiden allein 900.000 Dollar in das Grundstück investieren. Ob den beiden Brüdern das teure Projekt am Ende gelingen wird, steht noch in den Sternen, doch so viel Mut wird hoffentlich belohnt.

Die neue Folge von "Goodbye Deutschland" könnt ihr HIER bei TVNOW bereits vorab streamen.*

Für diese "Goodbye Deutschland"-Auswanderer ist die Zeit leider abgelaufen. Doch in unseren Herzen bleibt die Erinnerung an sie: