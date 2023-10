Matthias Mangiapane: Klinik-Schock! Er wurde bewusstlos aufgefunden

"Ich hatte erst Schwindel, war müde und kaputt. Ich musste mich häufig übergeben. Irgendwann habe ich Blut gebrochen. An meinem Geburtstag lag ich dann bewusstlos auf der Couch. Ich war völlig dehydriert, vollkommen ausgetrocknet und konnte keine Flüssigkeit bei mir behalten. Ich hatte Magenbluten – aufgrund einer Entzündung.", erklärte Matthias gegenüber "Bild".

Anschließend musste er drei Tage auf der Intensivstation in der Klinik in Bad Kissingen in Bayern verbringen, wo er eine Nährstoffbehandlung bekam. "Die ersten Tage wurde ich nur flüssig ernährt. Also am Tropf. Dann Suppe und Haferbrei. Ich meide Kaffee. Trinke nur stilles Wasser und Kräutertee. Esse hauptsächlich gedünstetes Gemüse.", sagt der ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmer.

Den Auslöser für seine Magenentzündung kann Matthias nicht genau identifizieren, nimmt aber an, dass Stress der Grund gewesen sein könnte: "Es kann schon sein, dass Stress das ausgelöst hat. Aber ich habe kein Problem mit meinem Altern. Ich plane jetzt meinen 50. Geburtstag, die nächsten zehn Jahre lang. Das muss dann ein geiles Fest werden."