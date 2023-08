Matthias Reim: Jetzt kämpft er für seine Tochter

Papa Matthias kann es nicht ertragen, seine Tochter so am Boden zu sehen. Denn für ihn ist es das Wichtigste, dass seine Kinder glücklich sind, frei von Sorgen. Sofort eilte er nach den schlimmen Nachrichten Marie zur Seite. Darin hat er schon ein bisschen Übung. Denn beim letzten Liebeskummer holte er sie gleich zu sich an den Bodensee. "Ich habe sie so gut getröstet, wie ich kann", erzählte er damals. Und diesmal macht er das natürlich wieder. "Wenn meine Kinder bei mir sind, verwöhne ich sie maßlos. Und wenn sie dann mal nicht da sind, wissen sie, dass sie mich immer anrufen können und dass ich für ihre Wünsche und für ihre Sorgen immer ein offenes Ohr habe."

Marie beruflich wieder auf die Beine zu helfen, ist hingegen schon etwas schwerer. Einen Manager wie Uwe Kanthak erneut für sie zu finden, das ist unmöglich. Aber Reim nimmt sie erstmal mit auf jede Bühne, die er betritt. Lässt sie an seiner Seite singen – und manchmal darf sie auch alleine. Obwohl es Papas Konzert ist.

"Ich liebe sie über alles", schwärmt der stolze Vater. Und wenn man jemanden liebt, dann kämpft man für ihn. "Wie ein Löwe", lacht der Sänger. Damit Marie sich beschützt fühlen kann – und ihre Karriere nicht im Sande verläuft. Und Marie ist dankbar dafür. Sie sagt: "Ich hab ihn sehr lieb!"