Maxi Biewer: Bye Bye RTL! Warum sie nach 30 Jahren aufhört

Maxis Weg begann jedoch nicht vor der Kamera: Als gebürtige Ost-Berlinerin machte sie zunächst eine Ausbildung zur Elektronikfacharbeiterin, bevor sie an der Hochschule Ernst Busch Schauspiel studierte. Nach ihrem Abschluss zog es sie auf die Bühne und später ins Fernsehen, wo sie ihre humorvolle und lebendige Art voll auslebte. Ein Meilenstein ihrer Karriere war Stefan Raabs musikalischer Remix „Maxi Biewer is in the House“, der sie zu einer Kultfigur machte.