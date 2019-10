Kim Frank: So krass hat sich der Echt Sänger heute verändert!

„Ich bin Filmemacher, Geschichtenerzähler und Künstler“ beschreibt der einstige Echt-Sänger heute seinen Beruf. Schon immer war ein Kind mit großen Träumen und großen Ängsten. Als Jugendlicher druckte sich der Flensburger, der in einer Sozialbausiedlung seine Kindheit erlebte, eigene Visitenkarten mit dem Titel „Kim Alexander Frank – angehender Sänger“. Nichtsahnend welche bedeutende Karriere, seine Zukunft für ihn bereithalten sollte. Mit der Pop-Band „Echt“ avancierte Kim Frank 1994 zu einem Teenie-Idol einer ganzen Generation an jungen Erwachsenen. Ob „Weinst du?“ (1994) und „Du trägst keine Liebe in dir“ (1999), acht Jahre lang ließ der hübsche Frontmann mit seiner zarten Stimme Frauenherzen höherschlagen, dann war plötzlich Schluss. Nach einigen Tiefen, scheint Kim Frank heute endlich am Ziel seiner Träume angekommen zu sein. Doch was macht der Mädchenschwarm alias Geschichtenerzähler von „Echt“ eigentlich genau?

Kim Frank: Mit „Echt“ aus dem Sozialbau auf die großen Bühnen

Hinter Kim Alexander Frank liegt keine leichte Kindheit. So wuchs der 1982 geborene Junge mit seiner alleinerziehenden Mutter in einer Sozialbausiedlung in Flensburg-Fruerlund auf. Während seine Mutter zwischen drei Jobs pendelte, musste Kim zwischen Prügeleien und Einsamkeit früh lernen auf eigenen Beinen zu stehen. Doch der blonde Junge verfolgte eisern seinen anhaltenden Traum einer Musikkarriere. Mit gerade einmal zwölf Jahren gründete der Flensburger gemeinsam mit seinen Klassenkameraden Florian Sump, Kai Fischer, Gunnar Astrup und Andreas Puffpaff an der Kurt-Tucholsky-Schule die Band „Echt“. Nach sechs Jahren war es endlich so weit, ihr Debütalbum „Echt“ ermöglichte den vier Schul-Jungs aus Flensburg den bundesweiten Durchbruch. Spätestens seit ihrem zweiten Album „Freischwimmer“, welches sich 47 Wochen auf Platz Eins der deutschen Charts hielt, war Echt aus der deutschen Pop-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Auch heute sind die ehemaligen Band-Mitglieder noch eng miteinander befreundet und stehen sich bei besonderen Erfolgen wie der Filmpremiere von Leadsänger Kim Frank treu zur Seite.

Freundin oder Karriere? Kim Frank versucht sein Glück Solo

Doch wie so häufig, folgt auf den großen Durchbruch, meist der tiefe Fall. 2002 war Schluss mit Echt und auch Frontmann Kim Frank musste sich neuen Herausforderungen stellen. 20 Jahre später hat sich der Flensburger in fast jeder künstlerischen Disziplin ausprobiert. Zwar belegte Kim Frank als Solo-Künstler 2007 den dritten Platz beim , doch an seinen Erfolg mit Echt konnte der Sänger mit seinem Solo-Debüt-Album „Hellblau“ keineswegs anknüpfen.

Solo sichert sich Kim Frank 2007 beim Bundesvision Song Contest immerhin den dritten Platz Foto: Wenn

Ob als Hörbuchsprecher für „Die drei Fragezeichen“ oder als Schauspieler in der Rolle des wehrpflichtigen Henrik Heidler in der Komödie „NVA“ (2005), Kim Frank bleibt eher unscheinbar. Auch in der Liebe läuft es weniger rund. In den 90ern war Kim Frank mit der rothaarigen Viva-Moderatorin Enie van de Meiklokjes glücklich liiert, doch fast zeitgleich zum Band-Aus 2002 geht auch die Beziehung des Teenie-Pärchens zu Bruch. Seither ist es in Liebesfragen still geworden um den Mädchenschwarm.

Viva Moderatoren: Was machen Milka, Gülcan und Co heute?

Kim Frank: Anklage wegen Steuerhinterziehung

Ausgerechnet ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung bringt den Flensburger wieder in die richtige Spur. 2007 klopft die Steuerbehörde an Kim Franks Tür und pfändet sein Konto. Ohne Besitz und Wohnung zieht es den damals 25-Jährigen in das Atelier seines Mentors Walter Welke. Dank des Künstlers entdeckt Kim Frank ganz neue Seiten an sich. Er dreht aus eigener Initiative Videos und wagt einen Bewerbungsversuch an einer Filmhochschule. Zwar scheitert die Bewerbung, doch längst hat der ehemalige Echt-Sänger seine Passion entdeckt. Ob „Auf Revoir“ von oder „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani, heute stand Kim Frank für die Produktion von über 100 Musikvideos hinter der Kamera. Mit einer „Echo“-Auszeichnung für Udo Lindenbergs Musikvideo „Durch schwere Zeiten“ (2016) gehört das Multitalent heute zu den besten seines Faches.

Kim Frank heute: Film-Regisseur und Träumer zugleich

Doch trotz aller beruflichen Erfolge hat Kim Frank auch mit heute 36 Jahren noch immer nicht aufgehört zu träumen. Als Regisseur, Autor und Cutter zugleich produziert der Flensburger 2018 seinen ersten Spielfilm. Im Rausch schreibt Kim Frank das Drehbuch zu „Wach“ in nur fünf Tagen, im September des Jahres wird der Grimme-Preis-nominierte Spielfilm auf dem öffentlich-rechtliche Sender „ “ ausgestrahlt und parallel dazu auf veröffentlicht. Dem „Spiegel“ verrät der Flensburger 2018, dass er eines Tages zu den besten Regisseuren der Welt gehören möchte. Ein Haus aus Century-Holz mit Palmen und Pool gehört für den Idealisten natürlich auch dazu. Kompromisslos und strikt verfolgt Kim Frank seit den 90er Jahren seine Träume. Und die Rechnung scheint aufzugehen, denn das Träume wirklich wahr werden können, wenn man nur fleißig genug daran arbeitet, hat Kim Frank uns bereits 1994 mit seiner Band Echt bewiesen.

Mit seinem Spielfilm "Wach" stürmt Kim Frank 2018 auch die Oberliga der Regisseure Foto: Facebook

Kim Frank und seine Bandkumpanen verdrehten uns in den 90ern gewaltig den Kopf. Im Video seht ihr was die süßen Teenie- heute machen: