Michael Schumacher: Er hat gespochen! Das geschah wirklich nach dem Unfall

Was ist passiert nach seinem tragischen Skiunfall? Das fragen sich bis heute Millionen Menschen. Motorsport-Idol Michael Schumacher war am 29. Dezember 2013 im französischen Skiort Méribel gestürzt und zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu. Mit einem Helikopter wurde er damals in das nächste Krankenhaus nach Albert ville-Moûtiers geflogen. Sein Zustand war aber so schlimm, dass der Helikopter zwischenlanden musste. Noch am selben Tag wurde die Rennfahrerlegende in eine größere Klinik nach Grenoble verlegt. So viel ist bekannt. Doch was kaum einer weiß: War er bei Bewusstsein, konnte er noch mit seiner Familie sprechen? Was wirklich nach dem Unfall geschah, verrät sein Ex-Manager Willi Weber im Interview mit "Das neue Blatt".

