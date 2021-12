Michael Wendler: Alles vorbei! Jetzt herrscht nur noch Hass

Ihre Freundschaft ist Geschichte

Die Zeiten, in denen man sich Sprachnachrichten schickte oder mit den Partnerinnen zum Doppeldate traf, sind längst vorbei. Der Wendler-Wahn hat den "Currywurstmann" in die Flucht geschlagen, und nun stichelt er aus sicherer Distanz fleißig gegen den Verschwörungstheorien schwurbelnden Ex-Buddy. Immer wieder werden Micha und seine Laura von Chris durch den Kakao gezogen, besonders gern zur Weihnachtszeit. Schon vergangenes Jahr machte Töppi sich über den berühmt-berüchtigten Adventskalender der jungen Wendler-Gattin lustig, textete beispielsweise den Pur-Klassiker "Lena" süffisant um: "Laura, du hast es oft nicht leicht, abgestürzt, gestrandet, neben dir. Mein Glück, dass du meine Lieder magst. Du hast mich immer noch nicht satt." Damals rechtfertigte Chris sich noch einigermaßen freundlich im Interview: "Wenn so was so inszeniert wird, muss sie auch damit rechnen, dass man sich drüber lustig macht. Ich kenne die beiden", beteuerte er, „"nd bin auch nicht verfeindet."

Das mit der Feindschaft hat sich definitiv geändert. Chris ließ sich seine Häme sogar was kosten und blätterte umgerechnet rund 30 Euro hin, um "die Wendlers" auf der Bezahlplattform "OnlyFans" zu verfolgen. Die Videos, auf denen Laura ihre superteuren Päckchen öffnet oder Michael ihre Beine mit Öl durchknetet, lädt er dann auf seinen Insta- und TikTok-Accounts hoch, versehen mit bissigen Bemerkungen. "Was will man mit so einem Ding in der Hitze?", kommentiert er etwa, als Laura eine Pelzjacke auspackt. Töppis Fans feiern die satirische Aufarbeitung der wendlerschen Intimszenen, Michael eher nicht: Der Sänger gab, wenig überraschend, die humorbefreite Spaßbremse und erwirkte per Unterlassungsklage, dass Chris seine Läster-Videos vom Netz nimmt.