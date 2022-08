Michael Wendler: Pleite-Drama! Jetzt wird es richtig bitter

Dass bei Michael Wendler aktuell nicht alles ganz so rund läuft, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Wie "Bild" berichtete hat der Mann von Laura Müller noch einige Steuer- und Aufenthaltsfragen bei der Einwanderungsbehörde sowie auch bei der Finanzbehörde offen. Wie die Zeitung aus Justizkreisen wissen will, wird gegen den "Egal"-Interpreten wegen diverser Vergehen ermittelt. Auweia!

Jetzt kommt es jedoch richtig dicke. Nachdem er quasi ohne Obdach in seiner Wahl-Heimat Florida dastand, kommt nun heraus, wie er sich und seine Laura nun aus der Miesere ziehen will. Einem Verkäufer von "Camping World" zufolge, soll laut "Bild", ein "Thor Freedom Elite 22 F" bei einem benachbarten Wohnwagenhändler an einen Michael Norbert verkauft worden sein - wobei es sich um den bürgerlichen Namen des Wendlers handelt. Dies soll nur kurz vor dem abrupten Auszug des Sängers geschehen sein. Damit deutet alles darauf hin, dass Michael Wendler keine feste Bleibe mehr hat und nun mit seiner Laura in einem Luxuswohnmobil wohnt.

Da scheint wohl auch Lauras OnlyFans-Einkommen nicht genügt zu haben. Wie sie ihre Fans auf der Erotik-Plattform über den Tisch zeiht, erfährst du im Video: