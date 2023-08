Michael Wendler: Sein großer Traum von einem neuen Leben ist erneut zerplatzt

"Closer" sprach mit Schlager-Kollegen, ob sie ebenfalls ein Problem damit hätten, sich mit Michael Wendler eine Bühne zu teilen. Hit-Legende Bernhard Brink, in der Vergangenheit bereits zwei Mal zu Gast bei "Schlager unter Palmen", vertritt da eine klare Meinung: "Moralisch finde ich es hart, einen Menschen prinzipiell auszuschließen – aber Michael Wendler hat in der Vergangenheit zu viel Scheiße gebaut, als dass man ihm sein Verhalten einfach so verzeihen könnte. Auch ich hätte den Veranstalter vor die Wahl gestellt: Entweder der Wendler – oder ich." Ballermann-Star Jürgen Milski redet ebenfalls nicht lange um den heißen Brei herum: "Für mich ist Michael Wendler ein Verbrecher. Er ist skrupellos und hat kein Gewissen! Er führt sich auf wie der große Zampano und lacht einfach weiter allen ins Gesicht. Dieses Comeback wäre schlimm für all die Menschen, die er betrogen hat." Und weiter: "Ich habe nie zuvor jemanden kennengelernt, der derart unter Selbstüberschätzung leidet." Dass der Wendler offenbar immer noch eine Fanbase habe, kann Milski sich nur so erklären: "Die dummen Menschen sterben nun mal niemals aus." In der Branche scheint man sich einig, dass es für Michael Wendler ein Anknüpfen an alte Zeiten so nicht geben kann.

Fürsprecher hat er offenbar nur noch wenige, etwa seine Kollegin Annemarie Eilfeld, die gegenüber "Closer" betont: "Micha war mir und meiner Familie gegenüber immer freundlich, aufgeschlossen und sehr kollegial – sowas vergesse ich nicht." Wendlers neuer Manager Steffen Fetzer gibt sich trotz allem optimistisch: "Weitere Tourdaten werden wir zeitnah verkünden", sagt er "Closer" am Telefon. Auch könne der Sänger inzwischen wieder jederzeit nach Deutschland einreisen: "Es liegt kein Haftbefehl vor. Michael ist ein freier Mann! Es gibt nichts, was gegen Auftritte in Deutschland spricht!" Um die Probleme mit dem Finanzamt werde sich gekümmert.

Doch was soll Michael in einer Heimat, in der er so viel Gegenwind erfährt? Neue Songs zu promoten, wird schwer werden ohne TV-Auftritte, weil kein Kollege in seiner Nähe sein will. Brink und Milski würden ihn in einem solchen Fall ignorieren, lassen sie uns wissen. Das könnte das Ende vom Wendler sein…