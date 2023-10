Michael Wendler & Konny Reimann: "Falscher Vogel" - Der Streit eskaliert komplett!

So hat er sich das nun wirklich nicht vorgestellt! In seiner neu erschienenen Autobiografie "Einfach machen" zieht Auswanderer Konny Reimann heftig über Michael Wendler her. Von seinem Promi-Kollegen scheint er absolut nicht beeindruckt zu sein und erklärt sogar, ihm in diesem Leben keine zweite Chance geben zu wollen. Im Rahmen von gemeinsamen Dreharbeiten hatten die beiden sich besser kennengelernt und viel Zeit miteinander verbracht. Konnys Fazit über Michael: "Respektlos, arrogant, hintertrieben!" Autsch! Doch das lässt der Wendler natürlich nicht auf sich sitzen...