Michael Wendler & Mirco Nontschew: Schlimm, was jetzt ans Licht kommt!

Der Wendler geht eindeutig zu weit

Ob Nontschew an einem Herzinfarkt oder an den Folgen einer Erkrankung starb, dazu wollte sich Riedel nicht äußern. Wichtig sei, dass "die Familie in Ruhe trauern kann". Was auch immer geschehen ist, fest steht: Der frühe Tod des Comedians, den viele Kollegen für einen der Besten hielten, ist eine Tragödie! Doch das hindert sogenannte Querdenker nicht daran, seinen Tod für ihre miese Propaganda auszuschlachten – ganz vorne mit dabei: Ex-Schlagersänger Michael Wendler!

Schon Stunden später kursierte im Netz ein Screenshot, der einen Artikel von "Welt.de" zeigen soll. Nachweislich eine Fälschung, in der es heißt: "Star-Comedian gestorben: Nach Booster-Impfung". Schlimm genug, doch noch schlimmer: Der Wendler teilte den pietätlosen Quatsch auch noch auf seinem Telegram-Kanal, dem (warum auch immer) mittlerweile immerhin rund 140 000 Menschen folgen! Und er setzte sogar noch einen drauf, stellte auf seinem Account die zynische Frage: "War Mirco geimpft?", und behauptete dreist: "Fakt ist: Die Covid-19-Impfung tötet Menschen." Viele werden ihm leider glauben. Rechtliche Konsequenzen für den oder die unbekannten Ersteller des gefälschten Screenshots werde es wohl nicht geben, teilte die Zeitung "Die Welt" mit. Und vermutlich leider auch nicht für den Wendler …

Kilo-Frust! So hat man Michael Wendler noch nicht gesehen: