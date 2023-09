"Das Sommerhaus der Stars": Gewinner 2023 enthüllt

Wo Reality-TV-Sternchen Walentina Doronina auftaucht, gibt es Drama - das stellte die Blondine schon in mehreren Trash-TV-Formaten unter Beweis. Kein Wunder, dass der Staffel-Skandal, der bereits vor der Ausstrahlung bekannt gemacht wurde, sich wieder um sie und ihren Partner Can Kaplan drehen soll. Laut "Bild" habe RTL bestätigt, dass es im Sommerhaus zu einem Streit zwischen zwei Kandidaten-Paaren kam, aufgrund welchem beide die Show verlassen mussten. Nachdem Can sogar bekannt gegeben hatte, dass er Anzeige erstattet hat, wurde wild spekuliert - es soll sich um einen Streit zwischen ihnen und Nachrücker-Paar Luigi 'Gigi' Birofio und seiner Freundin Dana Feist handeln. Somit wären auch sie als potenzielle Gewinner aus dem Spiel.