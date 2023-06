Michael Wendler: Unglaublich, was er Laura kurz nach der Geburt antut!

Auch die letzten, echten Fans wenden sich langsam ab. Dem Wendler ist das egal, Hauptsache das Porno-Publikum spült Geld in die klamme Haushaltskasse. Denn er hat ein teures Nest für die kleine Familie gekauft – eine Mega-Villa in Cape Coral. Angeblich hat der Skandal-Sänger dafür einen Kredit bewilligt bekommen. Die Gläubiger in Deutschland schäumen vor Wut.

Das Luxusleben im sonnigen Florida geht also weiter. Aber dafür muss die arme Laura weiterhin ihren nackten Hintern in die Kamera halten, damit die Dollars fließen. Ihr „Schatzi“ verdient ja nichts. Fragt sich bloß, was passiert, wenn ihr Kind irgendwann ein Handy hat und die Bilder seiner nackten Mama im Netz findet? Aber wahrscheinlich ist dem geldgeilen Wendler auch das egal...