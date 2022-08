Michelle Hunziker & Giovanni Angiolini: Jetzt wagen sie den nächsten Schritt!

Nachdem Michelle Hunziker und ihr Noch-Ehemann Tomaso Trussardi Ende letzten Jahres ihre Trennung bekannt gaben, blieb die hübsche Moderatorin nicht lange alleine. In dem als "Heißester Arzt Italiens" bekannten Giovanni Angiolini fand die Dreifach-Mama nun allen Anscheins nach ihren Mr. Right. Die beiden werden immer wieder turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet und schon lange besteht kein Zweifel mehr, dass sie ein Paar sind. Nun scheinen sie sogar den nächsten Schritt gewagt zu haben.