Michelle Hunziker: Unerwartetes Baby-Update!

Nach knapp 5 Monaten scheint der kleine Cesare seine Mutter Aurora Ramazzotti immer wieder aufs Neue zu überraschen. In ihrer Instagram-Story ließ die Tochter von Michelle Hunziker ihre Fans nun an einem süßen neuen Schritt ihres Sohnes teilhaben. Der Enkel der einstigen "Wetten, dass..?"-Moderatorin kann jetzt schon ganz alleine wippen. Das präsentiert die Neu-Mama stolz in ihrer Story zu Deutsch mit den Worten: "Jetzt bewegen wir die Babywippe selbst mit unseren Beinen." und teilt süße Aufnahmen der kleinen, strampelnden Baby-Füße: