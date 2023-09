Michelle Hunziker: Was ist da im Busch? Mit diesem Mann geht sie nun auf Tuchfühlung

Doch wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Es handelt sich um den italienischen Radiomoderator Gianluca Gazzoli. Zu Deutsch schreibt Michelle zu dem Zusammentreffen mit ihm: "Was kocht da im Topf?" Das fragen sich wohl nach dieser innigen Begegnung der beiden auch ihre Fans. Anscheinend machen die beiden schon bald gemeinsame Sache. Mehr wollen sie jedoch noch nicht verraten. Bleibt also abzuwarten, ob man Gianluca nun öfter an Michelles Seite sehen wird.