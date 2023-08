Tom Kaulitz & Thomas Anders: Peinliche Szenen im Flugzeug

"Auf dem zurück in meinen Italien-Urlaub für die letzten zwei Tage nach dem Rocco del Schlacko-Festival bin ich geflogen. Ich war sehr müde, bin eingestiegen und saß aufeinmal neben Thomas Anders in der ersten Klasse", berichtet Tom seinem Zwillingsbruder Bill in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Doch begrüßen wollte er seinen Musikerkollegen nicht. "Ich dachte, er spricht mich bestimmt an. Er hat sofort rüber geguckt und ich habe sofort so getan, als wenn ich schlafe." Ein Unding für Bruder Bill! "Ach mann. Ich finde, du hättest sagen müssen: 'Hallo Thomas, ich bin genau wie du seit 20 Jahren in der Branche'", beschwert er sich. "Und die hättest ein Foto machen sollen. Da bist du dann doch nicht cool genug!"