Michelle & Eric Philippi: Traurige Trennung! Jetzt steht sie alleine da

Florian Silbereisen lädt mal wieder ein! Am 12. August feiert der Schlagerkönig gemeinsam mit seinen Gästen eine riesengroße Sause. Der Sender "ARD" kündigte feierlich an: "Wir feiern eine unvergessliche Strandnacht unterm Sternenhimmel – natürlich mit Feuerwerk und Lichtermeer, mit vielen Hits zum Mitsingen und mit vielen Stars." Eine vielversprechende Ankündigung, die bei jedem Schlagerfan für Hochstimmung sorgen dürfte.

Doch für Sängerin Michelle könnte das ernüchternd sein. Denn obwohl die Schlagersängerin noch vor kurzem von ihrem Liebsten Eric Philippi geschwärmt hat, wird sie am kommenden Wochenende wohl alleine auf der Bühne der "Schlagerstrandparty 2023" stehen. Zumindest geht das aus der Gästeliste hervor, die der Sender "ARD" veröffentlicht hat, denn Schlager-Newcomer Philippi steht nicht darauf. Das dürfte für die Turteltauben eine bittere Enttäuschung sein. Denn für Michelle ist die Beziehung zu dem 26-Jährigen etwas ganz Besonderes. "Das Neue" zitierte sie in einem Interview: "Bei unserer ersten Umarmung hatte ich so ein starkes Gefühl, das ich vorher noch nie hatte. Es war, als hätte ich ein Leben lang auf diesen Menschen gewartet." Scheinbar muss Sängerin Michelle zumindest dieses Wochenende auf ihren Liebsten warten. Doch das könnte vergeblich sein...