Mike Cees: Nach Show-Exit! Öffentliche Ansprache an Michelle Monballijn

In seiner Instagram Story äußert sich Mike Cees-Monballijn jetzt zu seiner "Kampf der Realitystars"-Teilnahme. Er berichtet, dass die Show für ihn, trotz seines frühen Ausscheidens, ein voller Erfolg gewesen sei. Er hätte endlich wieder zu sich selbst gefunden und den echten Mike zeigen können. Des Weiteren bedankt sich der 34-Jährige bei allen, die ihn in der letzten Zeit auf seinem Weg zu sich selbst begleitet haben und richtet am Ende noch einmal emotionale Worte speziell an seine Frau Michelle Monballijn: