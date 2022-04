Mike Cees: Transphobe Aussage! Ben Melzer kann ihm nicht verzeihen

Nach dem Aus der Skandalstaffel "Sommerhaus der Stars" machte Mike in einem YouTube Video eine Aussage, die ihm Sissi und Ben nicht verzeihen können. In ihren Augen unterstellte Mike dem Trans-Mann ganz klar, dass er kein richtiger Mann sei. Mike selbst will sich an diese transphobe Aussage nicht mehr erinnern können, wie er Sissi klar machte, als sie ihn nach seinem Einzug in die Sala damit konfrontierte. Er behauptete in der Show: "Wenn das so rüberkam, dann tut mir das leid. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar". Für Ben keine ausreichende Entschuldigung, wie er gegenüber Promiflash nun kund tat: