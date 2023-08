Motsi Mabuse: Baby-News bestätigt! Sie zeigt die süße Kugel

Motsi Mabuse ist nicht nur regelmäßig bei "Let's Dance" in Deutschland und England zu sehen, sondern hat auch privat ihr Glück längst gefunden. 2017 heiratete sie Evgenij Voznyuk. Rund ein Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter auf die Welt. "Die Liebe einer Mutter für ihr Kind ist mit nichts in der Welt zu vergleichen. Die Entscheidung zu treffen, ein Kind zu bekommen, ist so bedeutsam. Damit entscheidet man sich dafür, sein Herz für immer außerhalb seines eigenen Körpers existieren zu lassen", schwärmte sie. Jetzt gibt es noch mehr Grund zur Freude...