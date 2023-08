Oliver Pocher & Victoria Swarovski: Krasse Enthüllung! "Ich möchte nicht nur ein Toyboy sein!"

Vor wenigen Tagen feierte Victoria ihren 30. Geburtstag mit Freunden und Familie und postete einige Schnappschüsse von der Feier. "Ich habe meine 20er in vollen Zügen genossen. Jetzt bin ich bereit für meine 30er. Vielen Dank an alle, die an meinem Geburtstag an mich gedacht haben", schrieb sie dazu. Doch Olli konnte sich nicht für die Blondine, die er bei seiner "Let's Dance"-Teilnahme kennengelernt hat, freuen. "War nicht eingeladen... Bin STINKSAUER! Ich habe auch Gefühle und möchte nicht nur ein Toyboy sein!", kommentierte er den Post. Ob Olli das wirklich ernst meint? Fraglich. Schließlich ist der Comedian für seine sarkastischen Sprüche bekannt.