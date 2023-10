Nadja Abd el Farrag: "Promi Big Brother"-Hammer!

Yvonne Woelke

"Promi Big Brother"-Knaller! Sie zieht mit Peter Klein in den TV-Knast

Schon bald ist es so weit: Am 20. November startet die neue Staffel von "Promi Big Brother". Einer der ersten Kandidaten ist Peter Klein. Jetzt ist bekannt: Auch seine Flamme Yvonne Woelke wird in den Promi-Container ziehen!