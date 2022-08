Niko Griesert: Jetzt bricht er sein Schweigen über die Trennung!

Eigentlich schwieg der einstige Rosenverteiler Niko Griesert bislang über die Trennung von seiner Michèle de Roos - bis jetzt! Der 31-Jährige sprach in einer Fragerunde auf Instagram nun offen über das Liebes-Aus und gab ebenfalls preis, was ihm in solch einer Situation hilft, damit klar zu kommen. Auf die Frage eines Fans, wie man am besten mit Trennungsschmerz umgehe, hat der Ex-Bachelor nun eine vielsagende Antwort: