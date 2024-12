Norman Langen freut sich über Baby Nr.2 und der Name ist so süß!

Die kleine Amelie Jolie brachte die Familie am frühen Morgen zum Strahlen. Ihr Name spiegelt schon beim Hören die Zärtlichkeit dieses Augenblicks wider. Der kleine Emilio, der bereits als großer Bruder glänzt, wünschte sich schon lange eine Schwester. Für ihn wurde ein Traum wahr, der in diesem festlichen Moment, so kurz vor Weihnachten, Realität wurde – ein Geschenk, das weit über die Feiertage hinaus Freude schenkt.