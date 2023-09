Oliver Pocher: Erneuter Schlag nach der Trennung

Wegen eines Fernsehbeitrags in der RTL-Sendung "Pocher – gefährlich ehrlich" vom Oktober 2020, in dem ein Spendenaufruf mit dem Slogan "Make Boris rich again" zu sehen war. Boris soll das Geld auch bekommen haben: Die 500 Euro waren in einen Modepreis eingearbeitet, der dem Tennis-Star während der Sendung verliehen wurde. Als Boris Becker davon erfuhr, verklagte Oliver Pocher, seine Klage wurde jedoch abgewiesen. Das wollte der 55-Jährige nicht akzeptieren und ging in Berufung. Das Oberlandesgericht Karlsruhe setzte daraufhin die neue Verhandlung auf den 13. November an. Ein persönliches Erscheinen von Pocher und Becker sei allerdings nicht notwendig, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Gerichts.