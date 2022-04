Oliver Sanne: Der Bachelor-Beef geht in die nächste Runde

Immer wieder stichelt Oliver Sanne in seinen Instagram Stories gegen den Basketball-Spieler. Ihm passt es gar nicht, wie sich der Bachelor von 2019 auf Social Media gibt und stellt Andrej Mangold bei jeder Gelegenheit an den Pranger. Dass er es sich damit bei dem Ex von Jennifer Lange gewiss bereits verscherzt hat, ist dem Bachelor von 2015 anscheinend auch bewusst. Jetzt postete er auf Instagram diese Bild-Kollage anlässlich der Club-Eröffnung seines Bachelor-Kollegens, mit der er erneut Öl ins Feuer gießt: