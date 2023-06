Patricia Blanco: Pleite-Drama nach der Trennung! "Ich möchte so einfach gar nicht mehr leben"

Patricia Blanco ist ein Leben im Luxus gewöhnt. Nach ihrer Trennung von Andreas Ellermann darf sie zwar noch bis Ende des Jahres in seinem 1,5. Mio.-Anwesen zu leben, dennoch will der Moderator einige der Luxusgüter, die er Patricia schenkte, nun zurück. Ein möglicher Rosenkrieg jagt Patricia, wie sie nun im RTL-Format "Exclusiv Weekend" berichtete, jetzt schon Angst ein: "Natürlich ist die Angst groß, weil, ich meine, das muss man sich leisten können, ein Pferd, dann sogar ein Auto, alles und Dinge, die man so macht. Und man will ja auch noch ausgehen und man will ja sich auch was zum Anziehen kaufen. Das fällt natürlich jetzt, wenn man alleine ist, auf eigene Lasten."

Droht ihr ohne ihren Andreas etwa jetzt die Pleite? Die 52-Jährige muss nun der bitteren Realität ins Auge blicken und lässt weiter durchsickern, dass sie lernen muss, auf eigenen Beinen zu stehen: