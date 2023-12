Paulina Ljubas & Yeliz Koc: Eskalation vor dem Finale! "Ich war geschockt"

Im Dreiergespräch spitze sich die Situation immer weiter zu. "Yeliz hat mich die ganze Zeit vor dir gewarnt!", schoss Dilara gegen Paulina. Und auch Yeliz fand deutliche Worte: "Mir von Anfang an klar, wenn Paulina die Möglichkeit hat, wird Matthias immer an erster Stelle stehen. Deswegen habe ich ganz oft zu Dilara gesagt: 'Bist du dir bei Paulina sicher?' Ich war es mir nie." Sie würde keinem außer Dilara mehr vertrauen. "Ich hätte mir ein Finale mit ehrlichen Menschen gewünscht. Ich kann hier kein Wort mehr glauben schenken. " Paulina konnte das ganze Drama nicht nachvollziehen. "Ich bin gerade richtig entsetzt darüber!" Am Ende bekam Dilara die Quittung. Sie wurde von den Zuschauern kurz vor dem Finale aus der Sendung gewählt. Besonders für Yeliz ein Schlag ins Gesicht. Lässt sich nur hoffen, dass der Streit zwischen ihr und Paulina jetzt nicht noch weiter eskaliert...