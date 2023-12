Yasin Mohamed: Das sind seine Liebes-Pläne mit Yeliz Koc!

In den letzten Tage fristete Yeliz Koc ihr Dasein im Container von "Promi Big Brother". Doch in den Wochen vor der Show haben die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht und Yasin Mohamed viel Zeit miteinander verbracht. Doch wann hat es bei den beiden Klick gemacht? "Puuuuh… Da gab es keinen richtigen Moment. Das hat sich über die letzten Wochen einfach so entwickelt. Wir haben wirklich 5-6 Wochen lang 24/7 gemeinsam verbracht und hatten dabei eine schöne intensive Zeit miteinander", verrät der Reality-Star gegenüber InTouch Online. Eine ziemlich vielsagende Äußerung...

Doch Yeliz Koc schien bisher etwas skeptisch zu sein. Immerhin äußerte sie sich gegenüber ihren Promi-WG-Mitbewohnern kritisch. Die Zeit bei "Promi Big Brother" sei eine Probe für Yasin. Doch wie will er diesen Test bestehen? "Einen wirklichen Plan habe ich nicht, aber ich werde mich wieder voll auf Basketball konzentrieren – das ist meine große Leidenschaft. Ich werde Partys meiden, sodass sie sich, nicht mal im Ansatz, einen Kopf machen muss", erzählt er im Interview mit InTouch Online.

Doch zunächst musste die Angebetete von Yasin ihre Zeit in dem Reality-Format überstehen. Denn dort warten nicht nur Promis, sondern auch die Ex-Freundin von Yasin, Paulina Ljubas, auf Yeliz. Doch der TV-Casanova machte sich bezüglich des Zusammenwohnens seiner neuen Flamme und seiner Ex wenig Gedanken. Auf die Frage, ob er deshalb in Sorge sei, antwortete Yasin gelassen: "Nein überhaupt nicht! Ich kenne zwar Paulina, aber genauso gut kenne ich auch Yeliz und sie lässt sich nicht so schnell belabern. Paulina kennt mich zwar aus der Vergangenheit, aber Yeliz kennt mich aus dem Hier und Jetzt und das ist das einzige, was zählt." Damit hat der ehemalige Teilnehmer von "Temptation Island" nicht ganz Recht behalten, denn Zickereien gab es zwischen den beiden Frauen trotzdem.

Es wird sich zeigen, ob Yasin und Yeliz die Zeit ohne einander gut überstanden haben. Immerhin hat der Basketballer immer an seine Liebste geglaubt und ihr während der Zeit im "Promi Big Brother"-Container den Rücken gestärkt: "Mein Favorit ist natürlich Yeliz und ich denke ihre Chancen zu gewinnen stehen auch gut. Ich drücke ihr auf jeden Fall die Daumen!" Und genau das scheint etwas genützt zu haben!