Peter & Iris Klein: Liebescomeback? Das sagt ihr "Mister T" dazu!

Iris und Peter Klein zogen nach ihrer dramatischen Trennung Anfang des Jahres, gemeinsam ins "Promi Big Brother"-Haus. Die Zuschauer:innen erwarteten, dass Köpfe rollen werden. Was anfangs auch noch so schien, endete in einer tränenreichen Verabschiedung, als Iris das Promi-BB-Haus verlassen musste. Peter und Iris haben sich versöhnt! Jetzt klärt die Katzenberger-Mama während eines Livestreams auf Instagram alle offenen Fragen und verrät, ob ein Liebescomeback infrage kommen würde...