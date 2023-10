Pietro Lombardi: Ehevertrag - Zerplatzt jetzt der große Hochzeitstraum?

Er betont, dass es seinen Eltern, Geschwistern und Kindern niemals an etwas fehlen wird, sie haben für immer ausgesorgt. Kein Wunder, immerhin soll er mehr als 2,5 Millionen Euro auf dem Konto haben. Allerdings fällt auf: Von seiner Verlobten, der er im vergangenen Herbst einen romantischen Heiratsantrag gemacht hat, ist in der Ansprache keine Rede. Warum erwähnt Pietro sie nicht? Ist das Geld vielleicht ein Streitthema zwischen den beiden oder hat vielleicht in der Vergangenheit sogar schon für Stress gesorgt?

Schließlich war bei den beiden mehrmals Schluss. Gut möglich, dass er deshalb das Thema Geld in letzter Zeit besonders sorgfältig regelt. Damit es kein böses Erwachen gibt – und ihm das Herz nicht schon wieder von einem Menschen gebrochen wird, der ihm so nahesteht.