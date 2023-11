Pietro Lombardi: Geht er mit seiner Laura jetzt auch ins "Sommerhaus der Stars"?

Doch was sagt Pietro zu der Frage? Keine zehn Pferde würden die RTL-Legende in das Sommerhaus kriegen. "Nicht mal für fünf Millionen Euro würde ich da reingehen. Aber eine lustige Unterhaltungssendung ist es trotzdem", findet der Familienvater. Schade! Wir hätten das Traumpaar gerne in der Hit-Sendung gesehen. Pietro geht dann doch lieber anderen Plänen nach und kümmert sich um seine Familie. Der nächste Schritt soll ein neues Haus als Altersvorsorge für seine Kinder sein.