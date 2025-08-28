Pietro Lombardi mit deutlicher Ansage nach Trennung: "Eine Sache wollte ich noch loswerden..."
Nach der überraschenden Trennung von Laura Maria Rypa sorgt Pietro Lombardi jetzt selbst für Gesprächsstoff – und geht auf die Kritik seiner Hater ein.
Pietro Lombardi macht seinen Hatern eine Ansage.
© IMAGO / RHR-Foto
Pietro Lombardi (32) steht aktuell mehr denn je im Rampenlicht. Erst vor wenigen Tagen bestätigte Laura Maria Rypa (29) die Trennung, die Fans kalt erwischte. Während die Influencerin seitdem immer wieder Einblicke in ihre Gefühlswelt gab, hielt sich der Sänger auffällig bedeckt. Jetzt meldet er sich aber bei Instagram zurück – mit einer klaren Ansage.
Pietro Lombardi nimmt die "Internet-Polizei" aufs Korn
In seiner neuen Story zeigt sich der Musiker bestens gelaunt und berichtet, dass er aktuell mit Freunden auf "Rentner-Tour" in Polen unterwegs ist. Für Pietro ein besonderes Ziel: "Meine Jungs sind halb polnisch und jetzt bin ich in Polen angekommen. Ab morgen 11 Uhr geht's mit dem Rentner-Mobil auf Tour live auf Twitch freu mich und irgendwann kann ich meinen 2 Kleinen erzählen, was Papa so entdecken konnte", erklärt er.
Doch genau an dieser Stelle witterte er bereits potenzielle Kritik und reagierte direkt: "Eine Sache wollte ich noch loswerden, bevor die Internet-Polizei wieder kommt: Ja, ich weiß, ich habe drei Kinder. Macht euch keine Sorgen, das habe ich nicht vergessen."
Der Sänger stellte klar, dass er nur die beiden Söhne mit Laura Maria meinte, die polnische Wurzeln haben. Sein ältester Sohn Alessio stammt aus der Ehe mit Sarah Engels und hat italienische Wurzeln. "Ich kann ja mein drittes Kind nicht einfach auch zu einem Polen machen, das geht nicht", witzelte Pietro.
Humor trotz turbulenter Zeiten
Während sich viele Promis nach einem öffentlichen Beziehungsende zurückziehen, zeigt sich der ehemalige DSDS-Sieger überraschend locker. Mit seiner ironischen Art versucht Pietro offenbar, die anhaltenden Spekulationen und Kritik im Netz abzufangen.
Und auch wenn er weiterhin keine Details zur Trennung preisgibt, betont der Sänger immer wieder, dass seine Kinder für ihn an erster Stelle stehen. Schon vor wenigen Tagen hatte er bei Instagram ein älteres Posting nach oben geschoben, in dem er schrieb: "Für euch lebe ich, für euch kämpfe ich, euer Papa, für immer."
Damit dürfte klar sein: Auch nach dem Liebes-Aus will Pietro vor allem als Vater Stärke zeigen – und gleichzeitig mit Humor den Druck der Öffentlichkeit abfedern.
Quelle: Instagram/ pietrolombardi