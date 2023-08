Prinz Marcus: Heftige Tierquälerei! Er schießt mit Fußball auf Schildkröte

Prinz Marcus lebt schon seit einiger Zeit in Dubai und hält sich dort einen Privatzoo mit vielen wilden Tieren. Am Wochenende schmiss er eine Gartenparty, bei der eine riesige Schildkröte auf dem Rasen lag. Statt sie in Ruhe fressen zu lassen, schoss der Millionär eiskalt mit einem Fußball auf das Tier und stellte das Video sogar auf seinen Instagram-Account. Der Aufschrei ist riesig!