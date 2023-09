Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Sie hat Schluss gemacht!

Bisher meldete sich weder Laura noch Pietro zu den Gerüchten zu Wort. Fakt ist jedoch: Die beiden haben sich schon öfters in die Haare bekommen. Bevor sie Eltern wurden, war ihre Beziehung eine wahre Achterbahnfahrt. Mal waren sie zusammen, mal wieder getrennt. Kurz vor der Geburt knallte es gewaltig. Weil Laura einen schweren Wasserkanister allein nach oben trug, rastete Pietro komplett aus. Sie hatte damals "das erste Mal Angst" vor ihrem Verlobten. "Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war richtig schockiert", erzählte Laura in dem gemeinsamen Podcast "Laura und Pietro - On Off". Kurz danach hatten sich die beiden jedoch wieder vertragen. Lässt sich nur hoffen, dass es dieses Mal genauso ist...