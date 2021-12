Prinz Charles: Einsam an Weihnachten!

Besonders ältere Menschen, die viele ihrer Lebensweggefährten bereits verloren haben, fühlen sich an Heilig Abend einsam. 1,5 Millionen um genau zu sein, laut Prinz Charles und seiner Camilla. Das ist eine ganze Menge Menschen, die leider zu oft in Vergessenheit geraten. Um dem entgegen zu wirken, rufen Prinz Charles und Herzogin Camilla nun dazu auf, an den Weihnachtsfeiertagen einmal mehr an ältere Freunde und Familienmitglieder zu denken. Ein einfach Anruf genügt oft schon. Für Betroffene hat der Sohn der Queen eine britische Art "Kummerkasten"-Nummer der Hilfsorganisation "Age UK" mit beigefügt. Ein wichtiges Thema, das sicherlich auch in Deutschland Relevanz hat. Besonders jetzt zu Weihnacht kann ein Besuch oder Anruf bei einsamen Bekannten, Freuden oder Familienmitgliedern wahre Wunder vollbringen!

Prinz Charles und Camilla machen sich aber nicht nur um die Einsamkeit ihrer Mitmenschen Sorgen, auch Herzogin Kate's Gesundheit sorgt mittlerweile für Aufsehen. Wie geht es der Frau von Prinz William wirklich? mehr dazu im Video: